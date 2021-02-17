RB萊比錫周二在歐聯16強首回合，於布達佩斯中立場以0:2不敵利物浦，教練尼高斯曼直言不會就此投降，一定會在下月10日的次回合全力反撲，爭取晉級八強。

尼高斯曼說。「今場的最大分野，是他們利用兩次機會入了兩球，而我們雖有三次好機會，埋門一擊卻不夠冷靜。我們犯了兩次錯誤，並受到了懲罰，在如此高水準的賽事，是十分平常的事情。」

「次回合的形勢並不理想，但亦非完全絕望，我們會盡全力爭取晉級下一圈。利物浦在賽前已不敢輕視我們，相信在今仗過後，他們會更加小心。」尼高斯曼續道。「我很滿意比賽頭10分鐘的表現，球隊的迫搶做得很好，第一次攻勢就已中柱，但之後我們的腳步卻慢了下來，進攻時機不對，壓迫亦不及初段凌厲。利物浦在控球方面雖然佔有優勢，他們很靈活，變化多變，但其實威脅力不大。」

受防疫規例影響，利物浦球員未能進入德國，所以今仗要移師位於布達佩斯的中立場舉行，次回合賽事暫定會於3月10日在晏菲路球場上演，但由於疫情下充滿變數，比賽亦有可能再次在中立場進行，尼高斯曼就指布達佩斯亦不失為理想的選擇。「我們將要看看，次回合賽事會在哪裏舉行，假如無法在利物浦比賽，就有可能要在這裏再踢一場。」這位33歲少帥說。

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