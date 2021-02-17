作為四大滿貫之一的溫布頓錦標賽，去年因為武漢肺炎疫情而取消，為了讓本年度賽事能夠順利舉行，賽會正積極研究各種防疫對策，包括以鷹眼技術代替傳統的司線員協助裁判執法。

按照慣例，溫網賽會每年都會招聘300名司線員，在為期兩周的賽事當值。英國傳媒報道指，由於在嚴密的防疫政策下，溫網的入場人數勢將受到限制，所以賽會很可能會改變144年來的傳統，以電子鷹眼系統取代人手。

「就着21年的溫布頓錦標賽，我們仍未知道會有甚麼防疫限制，假如到時的情況，要我們減少場內的人數，鷹眼系統將會是一個選項。」現為全英俱樂部委員會成員的前英國網壇一哥漢文說。

本年度溫網將於6月28日揭幕，預料到4月左右，賽會便會公佈有關安排。

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