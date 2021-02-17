去年11月拉素在出戰歐聯作客辛尼特的賽前，前鋒恩莫比尼接受歐洲足協（UEFA）的武漢肺炎病毒檢測時呈陽性，不過隨後回到意甲再接受檢測時呈陰性，並立即在對拖連奴一役上陣。據意大利傳媒報道指，此前恩莫比尼一周內出現的「陽轉陰再轉陽」情況，現時事件已被交到意大利足總的紀律委員會進行調查，拉素隨時有機會在意甲被扣4分。

去年在得知隊內有球員出現「陽轉陰再轉陽」的情況後，當時拉素認為是實驗室方面出現了問題，並且認為後者有責任將陽性檢測結果通知當地衞生門，不過由於拉素方面未有遵守防疫規例，反而讓本來在歐聯的賽前檢測中呈陽性的恩莫比尼，在未有隔離的情況下繼續在意甲賽事中登場，因此現時拉素主席洛列圖及隊醫都因違反防疫規定，而需要接受紀律委員會調查。

報道指，以恩莫比尼作例子，本來在對陣辛尼特前檢測呈陽性的恩莫比尼，需要立即接受10天隔離，但這位拉素前鋒廿着出戰對陣拖連奴及祖雲達斯的比賽。現時根據調查的結果，拉素將會受到不同處分，當時拉素分別以4:3擊敗拖連奴，又與祖記賽和1:1，現時這兩場比賽拉素會有機會被判為落敗。

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