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求驗客手記：基奧特後備王　華拿破入球荒　
車仔衝上前四大亂鬥

1小時前
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作者 : 求驗客

禮拜一兩支倫敦球隊車路士同韋斯咸，各自喺主場報捷，早啲踢嘅韋斯咸3:0大勝錫菲聯之後過咗一陣前4癮，不過車仔之後就靠基奧特同迪姆華拿各省一粒，以2:0擊敗紐卡素，壓過同得42分嘅「槌仔幫」上番前4。目前第4位嘅車路士至第9名嘅熱刺其實只係得6分差距，來屆歐聯席位肯定爭餐飽。

車仔今場踢咗20分鐘，就有譚美阿巴謙因傷退下火線，要由第100次喺英超後備上陣嘅基奧特入替，呢位法國前鋒喺上陣11分鐘後，就把握紐卡素門將卡爾達路拍出不遠射入，呢球亦都係基奧特以後備身份所入嘅第21個聯賽入波，只係爭三球就可以追平迪科爾「英超後備射手王」嘅美譽。

杜曹：文迪仍係首選

之後就輪到華拿喺39分鐘接應角球撞入，幫車仔最終贏2:0，仲成功結束咗自己喺英超持續咗1,000分鐘、長達14場嘅入球荒。車仔領隊杜曹上任後，首5場英超取得4勝1和嘅佳績，同前車仔領隊摩連奴睇齊，只係得首五戰全勝嘅安察洛堤同沙利比杜曹更威水，難怪杜曹賽後都好滿意球隊表現：「我哋知道有機會升上第四，我哋都把握住呢個機會，班後生仔家陣會獲得兩日休息時間。」至於阿列沙巴拿加（Kepa）連續兩場正選把關，杜曹就解釋話只係幫Kepa重拾信心：「好明顯艾度亞文迪係一號門將，但我好開心Kepa可以連續兩場保持不失，佢要建立自信。」

賴斯連格爭做劊子手

同日韋斯咸憑迪格蘭賴斯射入12碼，加上伊沙迪奧普同賴恩費特歷斯下半場嘅入波，主場大勝榜尾錫菲聯3:0，最近8場英超贏咗6場，踏入2021年之後攞咗成19分，僅次拎咗27分嘅曼城排英超第2，佢哋延續到呢個強勢嘅話，絕對有機會爭奪下季歐聯資格。不過今場發生咗段小插曲，曼聯借將連格上半場博到12碼，呢位中場本來打算親自操刀，不過就俾賴斯阻止，兩人一番爭論之後，連格最終認輸讓番個12碼畀賴斯，射入之後連格仲第一個上前慶祝。

賴斯賽後訪問時就講番自己想主射嘅原因，佢話射12碼係自己責任，唔想俾領隊莫耶斯打，所以先叫連格將個波交畀自己，賴斯之後仲喺網上上傳佢同連格賽後浸浴嘅片段：仲話：「佢一早知要由我射12碼」、「全部都係愛呀兄弟」。睇嚟兩人都冇再嬲對方囉！

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