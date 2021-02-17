武漢肺炎疫情有放緩之勢，政府逐步放寬放疫措施，周四起體育場所可重開，而部份康文署管理的體場設施亦會在周五重開。

周五起以下康文署場所重開：

．體育館

．香港壁球中心／獨立壁球場

．乒乓球中心

．香港單車館

．伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）

．運動場（用作田徑活動）

．棋枱

．露天劇場（只供個人休憩活動使用）

．極限運動場

．滑板場

．滾軸溜冰場

．模型車場

．模型船池

．繩網陣

．交通安全城

．水上活動中心

．足球場

．曲棍球場

．板球場

．籃球場

．排球場

．手球場

．投球場

．滾軸曲棍球場

市民可於周四起，以康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站、分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂上述重開的收費設施；而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，會於周五同步恢復預訂服務。康體通預訂系統於周四將提供預訂四天內可供預訂的收費設施，周五起則可預訂七天內的收費設施。

以下康文署場所仍需關閉：

．公眾泳灘

．公眾游泳池

．兒童遊樂設施

．燒烤場

．室內兒童遊戲室

．貝澳營地

以下體育場地因受作防疫用途而繼續關閉：

－港島

．中山紀念公園體育館

．石塘咀體育館

．西灣河體育館

．鴨脷洲體育館

．黃竹坑體育館

－九龍

．土瓜灣體育館

．曉光街體育館

．九龍灣體育館

．牛頭角體育館

．荔枝角體育館

．彩虹道羽毛球中心

．摩士公園體育館

．界限街體育館（一號及二號）

．官涌體育館

－新界

．林士德體育館

．龍琛路體育館

．將軍澳體育館

．源禾路體育館

．馬鞍山體育館

．大埔墟體育館

．太和體育館

．荃景圍體育館

．蕙荃體育館

．友愛體育館

．元朗體育館

．天暉路體育館

政府需然建議市民預先下載並使用「安心出行」應用程式，但市民可選擇到場時登記個人資料代替。

康文署發言人指：「市民仍需注意保持社交距離，不可進行多於法例指定人數的群組聚集。同時，市民亦需注意最新《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）對相關運動設施人數上限的規定，每組不得超過四人；就隊際運動項目而言，每個場地╱球場於任何時間進行比賽或對賽訓練時的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。市民除了在戶外運動，或在與其他小組保持1.5米距離的情況下在室內運動時，才可豁免佩戴口罩（不適用於教練╱工作人員及超過四人的訓練小組、課堂或隊際運動）。」

換言之，11人球場可接納22名球員加裁判在場內。不過，室內場地做運動時，需要與其他小組有1.5米距離方可豁免戴口罩。以上文之意，籃球比賽五對五、排球比賽六對六時，有可能需要戴上口罩。

其他體育場所，如健身室、拳館、桌球室、攀石場、溜冰場等，周四起可獲准開放和營業。

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