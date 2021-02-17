網隊周二宣佈，正式簽入了自由球員安迪羅比臣（Andre Roberson）。網隊未有透露合約細節，但據《The Athletic》著名記者Shams Charania報道，將與杜蘭特（Kevin Durant）重聚的安迪羅拔臣，所簽的是一年的非保證合約。為了簽入羅比臣，網隊裁走了1月28日加盟後，僅為球隊上陣三場的中鋒佩爾（Norvel Pelle）。

身高6呎7吋的安迪羅比臣，在NBA的首七個球季都是在雷霆度過，2013至16年曾經與KD在雷霆做隊友，但2020/21球季未曾上陣。安迪羅比臣效力雷霆以來，上陣302場（正選269場）場均出賽22.3分鐘，獲得4.6分和4籃板。曾因左膝傷休戰兩年半的他，上季復出上陣7場，場均獲2.9分及3.9籃板，於休季期間被雷霆放棄。

29歲的羅比臣曾四度參與季後賽，包括2016年打入西岸決賽的一屆賽事，他亦曾入選2017年的NBA最佳防守陣容二隊，是出色的外線防守專家。

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