與傑志在亞冠盃同組的泰國球隊泰港透露，廣州將會代替山東泰山進入J組，而傑志在分組賽的首仗將會在4月22日上演，對手正是泰港。

山東泰山原本被編入亞冠盃J組，但亞洲足協以該會欠薪為由取消其出賽資格，其騰出的空缺一直有待亞洲足協處理。泰山是去年中國足協盃冠軍身份，取得中超第二個亞冠盃名額，因此一般相信中超亞冠盃名額第三的廣州，或本身要出戰外圍賽、中超亞冠盃名額排第四的北京國安會取代泰山的席位。

泰港今日在社交平台指，已收到亞洲足協的消息，原本被編在I組的廣州會取代泰山進入J組，本來要出戰外圍賽的國安則可以進入I組，上海上港取代國安出戰外圍賽。另外，泰港亦透露首場比賽為4月22日對傑志。傑志主教練朱志光表示，尚未收到亞洲足協通知，暫未知消息是否屬實，目前最希望可協辦賽事，令球隊可收主場之利。J組尚有最後一個名額，由日職的大阪櫻花、澳職的墨爾本勝利及緬甸球隊撣邦聯爭奪。

廣州曾在2017年的亞冠盃與港超聯球隊東方同組，當時仍稱廣州恆大的他們在主場一仗有「球迷門票風波」，作客來到香港一仗則有球迷舉起印有「殲英犬滅港毒」的橫額，其後恆大因此被亞洲足協起訴。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！