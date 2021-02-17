就問一句，即使現在的巴塞隆拿由哥迪奧拿帶領就贏得了巴黎聖日耳門嗎？可以怪責朗奴高文，但若要他現時離開，這大半季的前功就會盡廢。

去季巴塞以2:8遭歐聯冠軍拜仁慕尼黑血洗，今季16強巧遇去季亞軍，1:4，打五折合理不過。當然，考慮到巴塞魯營出擊，考慮到PSG缺少尼馬以及迪馬利亞兩位巨星卻依然輸得那麼難睇，球迷一定難以釋懷。對比戰果，看着過去如有神助的美斯變成陪襯麥巴比的「散步帝」，教練朗奴高文賽後遇上愛華頓舊部伊祖沙古爾時談笑風生，或者令球迷更難釋懷。

朗奴高文不是一位頂級教練或者戰術大師，但卻是一個非常務實的人。近期巴塞聯賽七連勝收窄與馬體會的距離，有傳媒問及高文今季爭冠的前景時，這位前巴塞隊長已經多番表示要搞清楚現時球隊的處境。歐聯大敗之後，高文再次提到「接受現實」，承認眼下PSG是更好的球隊，承認巴塞現時處於重建階段，承認即使還有次回合但出線的機會很低。對已經背住「地上最強」招牌多年的巴塞，高文這些話絕對難聽，但卻都是真相。

經歷前主席巴杜美的多年折騰，以及武漢肺炎的衝擊，巴塞處於近年的新低點。其實球會歷史不乏黑暗時期，21世紀初加斯柏主政時代，巴塞即使助擁當時球王級的李華度，但其實好幾年無盃落袋。而且主帥換不停，短短幾年名帥雲高爾已經「兩出兩入」，02/03更單季三次換帥。一切直至拿樸達上任主席，列卡特執掌球隊，以及朗拿甸奴加盟才出現轉機。這十年「六冠王」、「地上最強」等虛名養大了所有人的胃口，現在巴塞少拿一個冠軍都像世界末日似的。

去季2:8慘敗是一切的轉捩點，亦是巴塞「接受現實」的時候。今場大敗，是巴塞吞下過去一連串轉會及管理失誤的苦果。有說17年尼馬離開後，球隊曾經考慮收購麥巴比，但結論是需要翼鋒多於前鋒，所以選擇奧士文尼迪比利而非麥巴比。4年過去，麥巴比在魯營證明了自己，迪比利沒有。美斯、碧基，佐迪艾巴都曾為球會創下輝煌成就，但他們已經老去；法蘭基迪莊、達斯，柏迪雖然有潛質，但各有缺點，仍需要磨練；靠朗格勒或巴夫韋迪創造奇蹟，更是痴人說夢。對比現時的PSG，巴塞更優勝的可能只有門將達史特根，而的確沒有他的話，恐怕周二又是另一場慘劇。

在新主席一日未上任，球隊財政一日未有改善下，巴塞的震盪是永遠不會完結。朗奴高文不是名帥，但一定是個果敢的人，季前最災難的時間他接下火棒穩住局面，最起碼沒有讓美斯離開已經功不可沒。即使美斯還是偶有亮光，但巴塞早已不是地上最強，他們亦沒有本錢再做地上最強，讓他們卸去包袱，好好重建。

文：亨少

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