周三歐聯16強首回合，西甲西維爾主場迎戰德甲多蒙特，前者挾各項賽事八連勝走勢轉戰歐聯，早前強如巴塞隆拿作客來到西維爾主場亦吞兩蛋；反觀客軍多蒙特去年底換帥後整體表現仍未有起色，賽前又再有季尾換帥的消息，軍心不穩，加上德甲作客3連敗的多蒙特已連續8場有失球，今征西班牙難看好，平手盤取西維爾。（球賽編號：星期三19；now644及有線661台明日4:00am直播）

西維爾自去年底落實歐聯次名出線席位後，近19場賽事只曾不敵西甲榜首馬德里體育會，其餘18場取得15勝3和，踏入2021年後主場更保全勝，當中近五場主場更力保不失。

雖然西維爾今仗有捷西斯拿華斯、馬高斯阿古拿及奧甘波斯因傷缺陣，不過球隊仍然有前巴塞的克羅地亞中場拿傑迪錫，又有冬窗來投的前阿特蘭大核心艾真度高美斯組織攻勢，支援狀態大勇的摩洛哥前鋒安尼斯利攻堅。

客軍多蒙特雖亦有超新星艾寧夏蘭特領軍，這名前鋒今季在歐聯已入六球，但雙拳難敵四手，多蒙特今仗有門將路文貝基、後衞梅尼亞、比薛斯基、薩加度、中場韋素及杜根夏薩特等有傷，今仗隨時要用上17歲的祖迪比寧咸及18歲的基奧雲尼雷拿任正選，經驗輸蝕，加上該隊防線近期漏水，近八場都有失球，今仗平手盤直取西維爾。

文：尊嘉