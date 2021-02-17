正在激戰的澳洲網球公開賽，原先最多每天容許3萬名球迷入場觀看，但由於墨爾本當地上周五爆發了小規模的武漢肺炎疫情，令澳網從上周六起要閉門作賽。隨著當地於周三起沒有新增病例，經驗了為期5天沒有球迷的日子，賽會亦宣佈自周四起的男、女單四強戰，可重新容許50%的球迷入場觀賽。

澳網總監奇治戴利周四在官網表示：「最多7,477名觀眾將可以重新入場，約佔（中央場）可容納的總人數約50%，我們期待接下來的4天比賽，歡迎球迷回到澳網並可以安全地結束。」

周四澳網男、女單將會上演四強大戰，其中女單方面將於當地時間下午2時，上演前美網決賽翻版，「細威」莎蓮娜將會迎戰日本球手大坂直美，晚上「一哥」祖高域亦會登場。

奇治戴利續指：「上周，我們首次獲得有現場球迷重新入場的經驗，氣氛是令人振奮的，球員亦很高興近一年來首次在球迷面前比賽，很多人都說很激動能夠與球迷重新建立聯繫。武漢肺炎相關的安全措施將會繼續，我們將會很期待接下來4天的網球賽，急不及急看到每個人回到澳網。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！