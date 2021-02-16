上周六意甲，祖記作客鬥陷入低潮的拿玻里，上半場被對手恩斯治尼射入12碼領先，下半場球隊大舉反撲， 全場有多達24次射門，控球率亦高達 63%，但始終破門乏力，最終以0:1吞敗，不敗走勢被終止。
誠然，雖然近來派路領軍的祖雲達斯越見進步，但進攻表現仍難令人滿意， 過於依靠基斯坦奴朗拿度（C朗）入球， 其餘進攻球員的入球量平平。不過，隨着基亞連尼及馬菲斯迪歷特復出以後，現時祖記擁有足以令歐洲其他豪門羨慕的中堅拍檔，從近8場僅失2球可見守力提升不少，對於出戰淘汰賽有莫大幫助。
祖記今仗有保羅戴巴拿及古達度因傷缺陣，回歸祖國葡萄牙的C朗將領銜鋒線，中堅位置或會用上最具經驗的邦路斯配搭基亞連尼，陣容依然強勁。值得留意一點，去季祖記16強面對同樣被看低 一線的里昂，結果首回合作客就慘吃悶棍0:1落敗，亦埋下出局的伏線。吸取去季的經驗，相信今季祖記眾將會打醒十二分精神，避免重蹈去季16強出局的覆轍。
主隊波圖雖然於C組以次名出線， 但球隊僅在作客對曼城一戰落敗，其餘五場不敗之餘更沒有失球，表現令人驚喜。 當然同組另外兩個對手馬賽及奧林比亞高斯未算太強，未有太大參考價值。此外， 波圖近期陷入小低潮，各項賽事四連和，上周聯賽對榜下游的博維斯塔，教練干斯卡奧盡遣達利美及馬利加兩大射手上陣， 但半場已落後兩球下，最終僅以2:2逼和對手，未能重返勝軌。
雖然波圖今季主場只嘗一敗，分組賽更曾成功悶和曼城，但當時球隊氣勢正 盛，打出一波17場不敗走勢，相反曼城仍未上力。此時此刻，祖記雖然上場聯賽敗陣，惟波圖正陷小低潮，故未必可 抵擋祖記來襲，今仗看好「斑馬兵團」小勝而回。
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