周二歐聯16強首回合，德甲球隊RB萊比錫以0:2不敵英超代表利物浦，其中剛宣佈季尾將會以4,250萬歐元，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑的法國中堅烏柏美卡奴，今仗代表RB萊比錫照樣正選上陣，不料他今仗表現不佳，作為中堅位置感甚差，控球在腳表現亦不見突出，雖然球隊兩個失球與他未有直接關係，但在他統領的防線卻未能阻擋紅軍進襲，甚至被指未夠班踢英超或大球會。

賽後一眾紅魔鬼球迷，在網上大呼「好彩」，認為烏柏美卡奴表現差劣，慶幸曼聯沒有購入這名中堅：「看看曼聯成功避過一劫」、「烏柏美卡奴就像球場上的小鹿斑比」、「烏柏美卡奴表現很差，拜仁現時會想甚麼呢？」、「只是看過他數次，但總是覺得他很像巴布爾（前英超著名後防炸彈）。」

甚至連曼聯名宿里奧費迪南，賽後亦批評這名中堅的表現：「萊比錫的後衞實在太恐佈了，烏柏美卡奴擁有很好的名聲，剛剛與拜仁慕尼黑簽約後，今天他的表現太恐佈了，他的心神好像已經去了拜仁似的。」

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