作為今季爭標熱門之一的公鹿，周二在主場以113:124不敵速龍，連輸四場。該隊前鋒安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）直言情況令人沮喪，但強調並非世界末日。

「我有點覺得大家都進入了驚恐模式，但其實不應該這樣。」今仗有34分、10個籃板球、8次助攻及5次偷球的「字母哥」說。「我們應該繼續改善，多看比賽錄像，把球打好。說到尾，我們是要上場拼搏的，這裏沒有容易的事情。」

「我們連輸了四場比賽，但還沒有出局。這不是季後賽，我們還在這裏。很明顯，這情況令人沮喪，我們希望取勝，特別是在這種大戰，大家都很努力。」安迪度安寶續道。

連同今仗在內，公鹿後衞賀里迪（Jrue Holiday）已因為武漢肺炎防疫規例連續缺陣五場，安迪度安寶亦承認希望他能盡快復出。他說：「我們要做得更好，我們其中一名最好的球員，球場上的指揮官，以全隊最好的防守球員未能上陣，這不是藉口，我不是愛找藉口的人，但賀里迪真的很重要，我們需要他。」

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