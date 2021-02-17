即將出戰亞冠盃的傑志今日公佈，簽入羅拔圖和謝家強兩位入籍後防球員，填補後防兵源。羅拔圖料七日後可進入「泡泡」重投操練，而早前離港的謝家強返港後需要隔離21天。

37歲的羅拔圖原籍巴西，2007年首度來港加盟晨曦，其後效力過東方，於2016年起代表港足出賽，2017年轉投富力。季前富力散班後，羅拔圖成為自由身，一直留港的他最終加盟傑志，完成七日家居隔離和接受病毒檢測後，他可以進入「泡泡」操練和比賽。羅拔圖在2017年曾以外援身份為東方出戰亞冠盃，今屆將可以本地球員身份為傑志出賽。

傑志同時簽入原籍愛爾蘭的謝家強，28歲的謝家強出身自曼城青年軍，因有香港血統，故2012年來港加盟南華時已在本地賽事以本地球員身份上陣，但因沒有香港護照而未能代表港足，在亞洲賽亦需以外援身份註冊方可上陣。他在南華自降後轉投大埔，再於2018年轉投富力，與羅拔圖一樣，富力散班後成為自由身。他早前回到歐洲，故需要回港後隔離21日才能歸隊。謝家強於去年初已申請香港護照，目前仍在審批當中。

傑志早前有青訓產品李毅凱轉投中甲球隊南通支雲，羅拔圖與謝家強可增強球隊後防兵源。

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