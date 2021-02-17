周二歐聯16強首回合，巴塞隆拿主場1:4慘負巴黎聖日耳門（PSG），繼4年前同樣是16強首回合作客0:4慘負PSG、前季歐聯四強作客0:4慘負利物浦，以及上季歐聯8強2:8大敗予拜仁慕尼黑後，巴塞又錄得一場近年的歐聯耻辱之戰。作為巴塞教練的朗奴高文本該難辭其咎，不料在球隊落敗後，朗奴高文竟被鏡頭拍攝到，在場邊放聲大笑，隨即惹來無數球迷炮轟他在球隊慘敗後，竟然還有心情開懷大笑。

雖然，朗奴高文當時是剛與一名PSG球員打招呼，但在球隊慘敗後笑得如此燦爛，相信巴塞球迷心中也難以接受。不過朗奴高文卻拒絕因今場慘敗而辭請，還聲言球隊仍有望在次回合翻身：「我接受失敗，然後繼續工作。如果一個人在我們獲勝時很高興，但當獲得今天的結果後，就說我沒有動力繼續前進，這是十分瘋狂的想法。」

「我知道我們現時的處景，我們必須改變，但我們不在在道路的盡頭，我們只是走了一半。」朗奴高文又稱：「PSG他們表現更好，更加有效率，特別是麥巴比；上半場我們原先有機會擴大比數，但下半場我們出現了防守漏洞。雖然落後1:4是很困難，我們沒有很大的機會，但次回合我們總是要踢的。」

不過，今場沒有尼馬及迪馬利亞的PSG，仍能以4:1擊敗巴塞將對手推向出動邊緣，在執教熱刺時從未贏過任何錦標的領隊普捷天奴，終於贏下漂亮一仗，為自己成功在外界及球員間樹立起聲望。

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