巴黎聖日耳門（PSG）尼馬因傷未有在周二的歐聯16強首回合倒戈巴塞隆拿，但他在Twitter發文批評上半場判巴塞獲12碼的決定是笑話，但之後很快便將推文刪除。

尼馬因為在上周三對卡昂的法足盃賽中受傷，未有隨隊在歐聯作客巴塞。上半場比賽中，古沙華被指在禁區內侵犯法蘭基迪莊，巴塞獲得12碼，由美斯操刀射入而於27分鐘領先。

不過，這記12碼的判決引起爭議，不少人認為荷蘭中場法蘭基迪莊是自己絆倒，尼馬顯然亦是當中一份子。尼馬在事件發生後於Twitter發文，在幾個笑到哭的表情符號後寫上「那12碼是笑話」。網民很快便發現尼馬的推文，紛紛在社交平台上分享，惟尼馬很快便將推文刪除。

PSG雖然先失一球，但及後藉基利安麥巴比連中三元以及摩斯堅恩建功，以4:1反勝巴塞。次回合將於3月10日在PSG主場舉行。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！