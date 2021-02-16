卡拉臣（Jordan Clarkson）周一攻入40分，協助西岸1哥爵士在主場以134:123，擊敗有主將艾比迪（Joel Embiid）缺陣的東岸榜首勁旅76人，將連勝走勢增至八場。

後備上陣29分鐘的卡拉臣今仗表現高效，全場20投13中，包括在三分球13投8中，在罰球線上亦7投6中，合共得到40分。爵士五名正選球員均錄得雙位數得分，米曹（Donovan Mitchell）有24分進賬，恩高斯（Joe Ingles）得20分，高拔（Rudy Gobert）、B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）與萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）則各有11分斬獲。

76人在賽前宣佈，中鋒艾比迪因為背傷無法上陣，賓西蒙斯（Ben Simmons）在好拍檔缺陣下，攻入全場最高的42分，並搶下9個籃板球及交出12次助攻，T夏理士（Tobias Harris）亦有36分及10個籃板球進賬，可惜仍然無法扭轉球隊連輸三場的厄運。

除了「賓仔」與卡拉臣外，同日另有多位球員交出亮眼表現，當中蘭度爾（Julius Randle）攻入44分，率領紐約人在主場以123:112擊退鷹隊；K艾榮（Kyrie Irving）貢獻40分，包括射入九個三分球，協助網隊作客贏帝王136:125；巫師在比爾（Bradley Beal）射入37分下，以131:119輕取火箭；史堤芬居里（Stephen Curry）轟入36分，帶領勇士以129:98大勝騎士。至於周日拉傷小腿的湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis），確認阿基里斯腱沒有撕裂，但預計要休息2至3周，可能要到下月明星賽休戰期過後才能復出。

文：童健