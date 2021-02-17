基利安麥巴比周二6次射門4次中龍射入3球，帶領巴黎聖日耳門（PSG）在歐聯16強作客以4:1反勝巴塞隆拿，並榮膺今場的最佳球員。首回合大勝的PSG很有機會晉身8強，但麥巴比賽後表示他們還未贏到任何東西，PSG教練普捷天奴則大讚麥巴比是世界最出色球員之一。

22歲的麥巴比賽後接受訪問時表示，對他們來說這是一場非常重要的比賽︰「我們來這裏是為了取勝，而我們做到了。這是極好的結果，但我們還未贏到任何東西。」他又謂︰「這並不容易，在武漢肺炎疫情下我們未能以相同方式備戰，但我們的身體狀況正改善，我們會努力爭取晉級及踢好這些比賽。」

首度領PSG出戰歐聯的普捷天奴則說︰「毫無疑問，基利安雖然年紀很輕但他是世界上最出色的球員之一，他的表現非凡，但我們必須保持謙虛。」普帥指︰「尚有90分鐘比賽，巴塞仍然有偉大的球員，我們希望次回合有一樣的強度。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！