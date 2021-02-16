歐霸32強，皇家蘇斯達將會對上曼聯，亦令比利時翼鋒贊奴沙倒戈，近日26歲的他重提過去在曼聯的歲月，更大指雲高爾和摩連奴未有給他足夠的機會。

贊奴沙13/14球季升上一隊，但隨莫耶斯離任，他的上陣機會亦越來越少，最終在17年轉投皇家蘇斯達。曼聯名宿畢特曾表示，眾多由青訓升上一隊的曼聯小將當中，贊奴沙的路途最令人遺憾 。對此，贊奴沙表示：「畢特說得沒有錯，當時沒有一位教練去推動我。當雲高爾來到球隊時，我6場才有1次上陣機會，我當時亦問自己，我在這裏做甚麼 。」

他續指：「我在曼聯獲得的機會不多，特別是在雲高爾和摩連奴上任後，他們執教球隊令我的處境變得更困難，但我當時只有18歲，只能夠接受。」目前26歲的贊奴沙已經效力了皇蘇超過100場，下周四皇蘇將會移師到意大利，對曼聯上演歐霸32強首回合，亦是他離隊後首次倒戈紅魔。

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