巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯16強首回合，以4:1反勝巴塞隆拿，今仗大演帽子戲法的基利安麥巴比重申，自己在PSG過得非常快樂。

「我一直都說，在這裏過得很快樂，而這樣的比賽就令我更加高興。」麥巴比說。「我一直都希望貢獻出自己最好的一面，儘管並不是常常都能取得成功，但我從不會逃避。今天，我的努力得到回報了。」

麥巴比跟PSG的合約到22年6月便會屆滿，早前有消息指一旦在周二之戰不敵巴塞，這位法國射手便會下定決心離隊，他賽後亦斬釘截鐵地否認有關傳聞。「以一場比賽決定自己的前途，未免太愚蠢吧。真相是（續約與否）要視乎長遠的發展。......PSG球衣是我心底內最喜愛的。」

麥巴比在職業生涯中首次出戰巴塞便連中三元，PSG隊長馬昆奴斯哥利亞亦大讚這位22歲射手的表現。他說：「基利安今仗光芒四射，大家都為他的表現感到高興。每當基利安在大戰中發光發熱，他都能夠改變戰局，為我們帶來勝利。」

效力巴塞的基沙文更認為這位法國國家隊隊友，有力成為「球王級」巨星。「基利安麥巴比今晚的表現很出色，PSG擁有前途極光明的巨星，他將會達到美斯與基斯坦奴朗拿度那種級數。」他說。

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