湖人周二在安東尼戴維斯（Anthony Davis）因傷休戰的情況下，藉着勒邦占士攻入30分，搶下13個籃板球及交出7次助攻，作客以112:104擊敗木狼。

「我們並不期望有一個球員，能夠完全填補AD的空缺，無人有能力做力這一點，他的貢獻實在太大了，但我們可以合力做得更好。」占士說。

安東尼戴維斯因為右邊小腿及阿基里斯腱受傷，需要最少休戰兩至三周。舒路達（Dennis Schroder）今仗為湖人取得24分，外加3次助攻及4次偷球，夏利爾（Montrezl Harrell）亦有17分及6個籃板球。「我們要對球隊陣容有信心，擁抱AD缺陣的挑戰，每個人都要踏前一步。」湖人主教練禾高（Frank Vogel）說。

木狼的新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards），是役攻入了職業生涯新高的28分，唐斯（Karl Anthony-Towns）則有15分及6個籃板球。

另外，木狼後衞D羅素周三就會接受內窺鏡手術，清除左膝內的鬆散組織，預料將要休戰四至六周。

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