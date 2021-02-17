隨着第四波疫情放緩，香港體院亦跟隨政府放寛部份防疫措施，因疫情已「封院」兩個半月的體院，將於明日（初七）起重新開放，但只限「A級」精英體育項目的全職運動員返回體院訓練，一直留守在體院的香港划艇代表兼擁有四項室內划艇（滑軌）世績的陳至鋒今日表示，為備戰本月23日、虛擬賽制的世界室內划艇錦標賽，決定繼續「閉關」備戰，比賽後才回家跟家人拜年。

因應第四波疫青來勢洶洶，體院於去年12月1日開始實施封院訓練，至今已超過12星期，大約有300名全職精英運動員留在院內，當然期間有不少選手因應假期離開體院；今日體院最新消息，是明日起可重開體院，限定旗下20個「A級」精英體育項目的全職運動員，包括單車、乒乓、劍擊、划艇等可重返體院訓練，但會一口以往，體院會每星期為運動員及員工進行病毒檢測，並會考慮在適當時候讓兼職運動員恢復在體院訓練。

上月奪得世界室內划艇錦標賽2000米決賽的陳至鋒，一直在體院沒出過來，就連農曆新年也是留守體院練習，希望能在自己首次參加、以虛擬賽制進行的世界室內划艇錦標賽能划出佳績。

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