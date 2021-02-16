一哥馬德里體育會今季無論主場抑或作客都冠絕西甲，不過，原來他們近屆作客利雲特的往績不算突出，因此，當馬體會在周三聯賽到訪這支中游球隊時，吼中位數為[2.5球]的入球開「大」可能更好；合心水的話，更不妨冷敲2隊半場打和1:1。（球賽編號：星期三7；now632台明日2:00am直播）

馬體會目前以21戰得54分居首，領先次席的皇家馬德里5分但少踢2場，為繼續保持榜首優勢，在周三訪利雲特時，絕對不會手軟。不過，馬體會今役仍未能「夫添」，除了續有後衞捷比亞被罰停賽之外，一班確診武肺的球員如前鋒祖奧菲歷斯、中場湯馬士林馬及赫達靴里拉等仍不能披甲，而且，球隊近5次訪利雲特亦只得2勝2和1負（見附表），今役未必穩勝。

利雲特前線有料到

不過，馬體會今季入球能力甚佳，近6場聯賽全部入2球或以，球隊近5次作客利雲特亦有4次入2球或以上，以蘇亞雷斯為首的鋒線，今役不難取得「士哥」。

利雲特目前位列中游，但球隊守力一般，今季只試過一場聯賽沒有失球，但幸好中場荷西摩拉利斯腳風頗順，就算今役缺中場荷西甘賓拿及尼高拉胡錫域，球隊仍有機會在馬體會身上取得入球。因此，是役入球開「大」相信十分穩。

不過，若嫌入球「大」只得1.92倍分頭不足的話，可以考慮補2隊半場打和1:1。因為馬體會今季有蘇亞雷斯加盟，而中場馬高斯洛蘭迪又越戰越勇，令球隊踢法變主動，入球亦增加了，更頻頻在上半場已有交收，近5場就有3場是半場打和1:1。另外，利雲特今季至今跟聯賽前5位球隊交手過5次，當中亦有2場是半場打和1:1，這個半場比數出現的比率實在不算低。 文：數人

推介

熱選：星期三7利雲特大[2.5]（1.92）

冷推：星期三7利雲特半和1:1（6.8）

利雲特近五次迎馬體會利「大」

日期 賽事 戰果（半場） 入球大細

24/06/2020 西甲 負馬德里體育會0:1（0:1） 細

18/05/2019 西甲 和馬德里體育會2:2（2:0） 大

26/11/2017 西甲 負馬德里體育會0:5（0:2） 大

08/05/2016 西甲 勝馬德里體育會2:1（1:1） 大

10/05/2015 西甲 和馬德里體育會2:2（1:1） 大

註：以[2.5球]計

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英冠：撐賓福特作客起Q

英冠榜首雙雄諾域治與賓福特，在周三的聯賽都要作客，其中二哥賓福特今季於客場表現特勁，料能擊敗主場的昆士柏流浪（QPR）；至於一哥諾域治的對手高雲地利雖位列下游，但高軍在主場頗有韌力，宜取兩隊半場打和。

賓福特目前以29戰得57分排第2位，落後榜首的諾域治1分，為力爭首位，今訪QPR時打醒精神。賓福特是今季英冠的作客王，球隊近8場客場聯賽共獲6勝2和，而且近4次鬥QPR全勝（見附表），加上前鋒艾雲東尼腳風大順，目前在聯賽已入了23球，今役無懼作客讓波，捧賓福特上盤。

榜首諾域治實力勝下游的高雲地利，不過球隊近5場比賽只得1勝2和2負，近5場作客更僅得1勝1和3負，因此，就算前鋒迪姆普基把握力不俗，今訪高雲地利時亦未必可以半場就已領先。畢竟，高雲地利近10場主場聯賽僅曾1敗，近六場主場亦全部與對手打和半場，今役又料有前鋒泰萊獲加復任正選，相信起碼能頂住半場。

混合過關

星期三（待定）高雲地利[半和]x

星期三（待定）賓福特（上）2x1

今輪英冠數字密碼

4：賓福特近4次鬥QPR全勝

6：高雲地利近6場主場全部「半和」

10：賓福特近10次鬥QPR全部入2球或以上

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法甲：馬賽殘陣吼小勝尼斯

前冠軍馬賽今季表現令人失望，在周三的法甲鬥中下游的尼斯時又陣容不整，因此，就算馬賽今戰有主場之利，相信亦難以大勝；「讓球主客和」馬賽[-1]，宜博其小勝開「和局」。（now639 、有線655及無綫myTV Super302台明日4:00am直播）

馬賽雖然曾10奪法甲冠軍寶座，但球隊今季表現一般，目前以23戰得34分排第9，落後榜首的里爾21分之多，可說已爭標無望，不過，球隊仍然要全力搶分爭前四，以獲得來季歐洲賽參賽資格，因此，在周三迎戰尼斯時，球隊戰意毋庸置疑。不過，馬賽今役未能「夫添」，前鋒賓尼迪圖及後衞李安納度巴拿迪都要停賽，兩名借將、包括後衞李洛拉及中場尼查姆亦未能候命，幸好中場比耶刑滿復出，後衞酒井宏樹已病癒，新兵前鋒米利克亦可披甲。

尼斯目前以24戰得29分排第14位，近4場聯賽輸了3場，今役又缺前鋒多爾貝治及中場雲尼艾迪拿迪等，搶分機會不大。不過，認為馬賽今役只能僅勝尼斯，除了因前者陣容不整外，亦因馬賽近季與尼斯交手甚少大勝。馬賽近六次與尼斯交手全勝，但當中有5場是僅勝1球（見附表），相信今役亦不例外。

讓球主客和

星期三（待定）馬賽和[-1]

馬賽鬥尼斯多小勝

日期 賽事 戰果（半場）

29/08/2019 法甲 客勝尼斯2:1（1:0）

11/03/2019 法甲 主勝尼斯1:0（0:0）

22/10/2018 法甲 客勝尼斯1:0（1:0）

07/05/2018 法甲 主勝尼斯2:1（1:1）

02/10/2017 法甲 客勝尼斯4:2（3:2）

08/05/2017 法甲 主勝尼斯2:1（1:0）

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