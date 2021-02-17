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曼聯周四於歐霸盃32強首回合鬥皇家蘇斯達，因兩隊所屬國家的防疫政策要移師意大利都靈上演。皇蘇失主場之利必不敢踢得開放，而曼聯近期進攻也不突出，[2.5/3球]「細」值得推介。

文：盧卡東尼

西班牙政府為了應對武漢肺炎傳播，拒絕讓英國國民入境，令比賽需要移師至都靈的祖雲達斯主場館進行；儘管皇蘇投訴為公平起見，次回合也不應在紅魔的奧脫福進行，但歐洲足協（UEFA）看來未有理會。如今，皇蘇已失主場之利，在中立場比賽幾乎毫無優勢可言，加上對手實力及陣容深度本身也勝過他們，因此兩回合的「上半場」，踢得保守一點也絕對可以預期及理解。

轉戰歐霸即死火

皇蘇有利好消息，射手奧耶沙巴爾在上周西甲作客基達菲時已傷癒復出，正選踢了79分鐘才被換下，而且沒有大礙。不過，此子今季僅在本土聯賽發威，在去年的歐霸盃分組賽階段，五場比賽都顆粒無收；另一前鋒阿歷山大伊沙克近期腳風更順，近5仗入5球，但同樣在歐霸盃戰線也是食白果，加上另一前鋒韋利安荷西已在冬季轉會窗改投狼隊，球隊調整進攻的靈活性不強；就算中場有大衛施華壓陣，邊線也有倒戈的贊奴沙及左閘蒙利爾這些昔日在英超打滾、已非常熟識紅魔的球員，奈何鋒線稍欠級數下，加上氣勢不及季初勇，要攻破對方不易。

紅魔鋒線大跌watt

曼聯雖然在英超位列次席，但已過了早前最好的一段走勢，上月不敵錫菲聯後，近4輪聯賽只得1勝3和，而且在英足盃16強過關，也是踢至加時才以一球險勝韋斯咸；月初大炒修咸頓9:0可以說有偶然性，對方早段就10人應戰以致最後潰不成軍。紅魔攻力不夠穩定是事實，也使他們上仗作客降班區球隊西布朗時要1:1失分。雖然曼聯最近傷兵問題不算嚴重，主力方面只得中場保羅普巴缺陣，惟鋒線主力拉舒福特或安東尼馬迪爾等，大部份時間都狀態浮沉，欠大勝本錢。

況且，紅魔次回合可返熟悉的奧脫福再戰，今戰與皇蘇一樣踢得保守也無可厚非。值得一提是，皇蘇在今屆分組賽六場比賽，有5仗的總入球都是2球或以下。另外，他們曾在13/14球季歐聯分組賽對壘，一場是曼聯在奧脫福小勝1:0，另一場就是作客與對手悶和一場，[2.5/3球]的「細」更值得捧場。