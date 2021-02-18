菁英盃於周六復賽，球迷將可進場觀賽。足總周四宣佈，已向政府成功爭取，球迷可在有限條件下進場。

足總早前公佈可於周六閉門復賽，但香港疫情最近漸漸回落，足總一直向政府爭取讓球迷入場，至復賽前兩日的今天終於成功爭取，可在有條件下讓球迷入場。球迷入場限制與去年尾球季停擺前相若，入場人數只可為球場可容納人數的一半，且同一行座位最多只能使用連續四個座位。

門票將於比賽當日於開賽前90分鐘起在球場發售，球迷需要登記個人資料，可選擇以網上版或即場提供的表格，或以「安心出行」應用程式登記。球迷在場內需戴口罩、不准進食、可飲用杯裝及紙包裝飲品。

另外，足總亦宣佈為球賽之間有72小時相隔，故決定兩場於小西灣進行的賽事為由原定的下午三時延至晚上七時展開，相關賽事如下：

日期：24/02

賽事：菁英盃四強

日期：27/02

賽事：港超聯南區對傑志

屆時兩場賽事均會與另一場在旺角上演的賽事同時開賽。

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