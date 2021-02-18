曼城自從早前擊潰上屆英超冠軍利物浦後，氣勢如虹，凌晨又剛擊敗愛華頓，以無敵姿態創下各項賽事連勝17場紀錄，現於積分榜遠遠拋離第二名的曼聯10分，英超冠軍指日可待。而今周曼城將來到倫敦作客阿仙奴，縱使狀態大勇的根度簡早前拉傷鼠蹊，未知能否趕及上陣，但另一猛將奇雲迪布尼則有望披甲，相信攻力未受太大影響。至於阿仙奴有主將奧巴美揚回勇，上場對列斯聯上演帽子戲法大炒對手4:2，加上年輕球員上下一心，仍然有能力終止曼城連勝紀錄。

另外，今周亦會上演默郡打吡，利物浦主場對愛華頓，利物浦上場因門將艾利臣比加犯錯而被李城反勝痛失三分，賽後教練高普已承認衞冕失敗，但若頹失持續，隨時連前四也不保，未能搶到來屈歐聯席位，故今仗打吡戰實在不容有失。今集《如何講英超》，何輝和何Wayne將會主力預測這兩場賽事，另外亦會回顧歐聯賽事。今晚7點，果燃台、《蘋果》YouTube Channel同步直播。

如何講英超第二十二集

日期：2月18日（周四）

時間：19:00-20:00

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