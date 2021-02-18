去年12月由於英國封城令結束關係，有份部疫情輕微的地方可以重新開球場讓球迷入場觀戰，不過球場開放幾星期後，又因疫情嚴重而需要再關閉。本以為今季英超亦難再讓球迷入場，不過英超聯賽管理總監馬斯迪斯（Richard Masters）就透露，英超賽會仍然希望球迷可以在今季結束前重返球場。

據英國每日郵報指，英超賽會在周三確認，現時英超每一場賽事會繼續在當地電視台進行直播，直至球迷被允許回歸球場之前，都不會有任何改變。至於馬斯迪斯在周四就證實，在5月英超球季結束前為開放部份球場：「我有信心球迷在下季回歸，雖然沒有人能肯定，因為這種疫情會令你驚訝，但我們沒有失去今季球迷重新入場的希望。當然，下季我希望可以盡快開放球場，我們會再次與英國政府合作，讓球迷真正回到球場。」

另外馬斯迪斯又提到，認為政府給予英超與其他體育賽事不一樣的待遇：「在很多情況下，足球與其他方面的待遇是不一樣的，這是因為我們一直都在進步，而且被視為正在做一些正確的事情，這很重要。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！