周四澳網上演一哥祖高域對外卡球手卡拉斯夫的男單四強賽事，結果並未有出現爆冷賽果，祖高域直落三盤6:3、6:4和6:2淘汰對手率先殺入決賽。

雖然祖高域今場在實力上佔絕對優勢，首局就以40:0向卡拉斯夫來一個「下馬威」，不過世界排名114位的卡拉斯夫憑着強勁的發球力保首三個發球局，這位俄羅斯球手今場每次得分都會被現場觀眾報以熱烈掌聲鼓勵，令他彷如擁有主場之利。不過卡拉斯夫在第8局多次出現無壓力下失誤，斷送了自己的發球局，最終祖高域以6:3率先取下首盤。

祖高域在第二盤開始熟習卡拉斯夫的打法後開始壓制對手，接連在第3和第5局打破對方的發球局，不過卡拉斯夫繼續憑着強力的擊球和驚人的體能應戰，終於到第8局把握到祖高域2次無壓力下犯錯，從這位世界第一球手身上取得今場首個破發。卡拉斯夫在第10局更打出超水準打至「刁時」，祖高域幾經辛苦之後才保住這個發球局，以局數6:4贏得第二盤。

第三盤初段戰況再次咬緊，祖高域和卡拉斯夫各取得一局破發，然而祖高域在關鍵賽局之中依然保持冷靜，於第5局再次破發取得領先。卡拉斯夫在第7局表現開始失準，再被祖高域破發，結果後者在決勝局保住發球局，再贏一盤6:2晉身決賽。將會與梅韋迪夫和薜斯柏斯的勝方爭奪冠軍。

祖高域賽後大讚卡拉斯夫的表現，並為他在今屆澳網出色的表現表示祝賀。這位塞爾維亞球手又表示，自己的身體狀況良好，今場未有感到任何痛楚，在今屆賽事亦已獲得足夠的練習和比賽，相信能夠以最佳狀態迎接周日的決賽。祖高域又表示，梅韋迪夫和薜斯柏斯都是極高水平的球手，相信兩人會合演一場精采的四強戰，而他亦會好好欣賞這場大戰。

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