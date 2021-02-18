疫情下本地足球賽事多次停擺，除即將復賽的港超聯屬職業聯賽外，其後組別均為業餘。低組別球員一般有正職，收取每場計算的出場費。疫情下球賽停擺，也令這些業餘球員減少收入。

港甲、乙和丙組等低組別聯賽一向有不少前職業球員，今季港超聯只餘下八隊的情況下，有更多未能在港超聯落班的球員轉戰港甲，包括許嘉樂、羅港威等，剛掛靴的港足前隊長陳偉豪及陳肇麒等也轉戰港甲踢衞生波。港超聯屬職業聯賽，球員收取月薪，一般來說在球季停擺期間，收入沒有太大影響，只是偶爾也會傳出欠薪消息。雖然有部份甲組球會會付出較高薪金招球員爭取好成續，但一般而言也是逐場比賽給予出場費，球季停擺的情況下，這些球員會減少收入。

不過，今季有註冊港甲球會黃大仙的卓耀國屬極端例子，他仍在港超聯球隊效力時已不時有欠債消息傳出，且紀律一直欠佳，操練遲到等事不時發生，走上絕路相信與港甲停擺沒有關係。

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