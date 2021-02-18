英國傳媒報道，今年5月在土耳其伊期坦堡進行的歐聯決賽，計劃讓球迷入場觀看，暫計劃最多開放球場一半的容量，讓37,500名球迷入場。

今季的歐聯決賽將會在5月29日於土耳其伊期坦堡的奧林匹克球場進行。這個球場正正就是05年利物浦對AC米蘭的歐聯決賽地點，紅軍亦在落後三球下，連追三球並憑互射12碼奪冠，成為「伊斯坦堡奇蹟之夜」。

今季的歐聯決賽將會在5月29日於土耳其伊期坦堡的奧林匹克球場進行，有指歐洲足協和土耳其政府正商討讓22,500 至37,500名球迷入場，即開放球場容量的3成至5成。不過，有指由於各地疫情情況不一，目前計劃讓兩支決賽球隊得到配額門票的機會非常小，但暫時仍未有定案，有關部門仍在商討，但他們有信心，假如門票只向當地球迷發售，就可讓37,500名球迷入場。

上季歐聯決賽原本亦定在伊斯坦堡進行，但因為疫情關係，由部分16強賽事起已經要閉門作賽，其後8月更要在葡萄牙里斯本閉門完成餘下的賽事。

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