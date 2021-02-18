上周曼城三球擊敗熱刺的賽事中，梅開二度的根度簡拉傷鼠蹊，周三鬥愛華頓更不入大軍名軍。不過，賽後領隊哥迪奧拿表示，這位德國中場如無意外周日就能復出鬥阿仙奴。

根度簡近12場攻入11球，是2021年英超入球最多的球員，他在熱刺的賽事中受傷，周三鬥愛華頓近不入大軍名單，令不少球迷擔心這位德國中場的傷勢。周三賽後哥師就去各位大派定心丸：「他已經好了好多，這次不是大的傷患，今天他的缺陣只是不希望冒險讓他上場，令他有多幾天的康復時間。但對阿仙奴和歐聯鬥慕遜加柏就可以復出了。」

曼城接下來賽程緊密，周日作客鬥阿仙奴後，歐聯就要鬥慕遜加柏，根度簡的小傷可謂曼城的大好消息。除了根度簡外，周三奇雲迪布尼亦已經復出在80分鐘後備上陣，加上阿古路同樣傷瘉，曼城的前場可謂滿血回歸。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！