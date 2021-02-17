歐霸盃32強的種籽隊（即分組賽小組首名及歐聯小組季軍中成績最好的四隊）在首回合都是作客，故從近三季所見，主隊在32強首回合未算有太大甜頭，48場中主隊勝出18場，客隊亦勝出17場。若只計上半場，則客隊表現更佳，19次領先上半場，當中15次是領先1:0。

種籽隊之一的賀芬咸以攻力強橫見稱，目前在德甲雖然只位列中游，但他們今役「作客」挪超勁旅莫迪時，挪超聯尚未開「咧」，莫迪狀態成疑，而且是役移師至西班牙維拉利爾上演，莫迪失去主場之利，更難看好；一於博賀芬咸「半勝」及半場勝1:0。（球賽編號：星期四15；明日4:00am開賽）

格蘭納達角球「細」諗得過

近3屆歐霸盃32強首回合，雖然出現過全場僅得兩次角球，但另一邊廂也有多達18次角球的場次。不過，角球數目其實集中在8 至10個角球，其中九個角球佔最多，有八場，其次是出現過5場的5個、8個及10個角球。若以[9.5 球]為中位數計，角球開「細」的比率較高。

西甲球隊CF格蘭納達在今屆有三場歐霸賽事有開「角球大細」，分別取得2場7個角球及1場3個角球。CF格蘭納達在周四迎戰拿玻里時，後者近七場有開「角球大細」的賽事中，有5場開「細」（中位數為[9.5球]），相信今役亦不例外。（球賽編號：星期四11；now645及有線661台明日4:00am直播）

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