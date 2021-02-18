早前NBA宣佈今年將會一如以往舉辦明星賽，將於美國時間3月7日在亞特蘭大舉行，而近日據ESPN報道，今季帶領爵士以23勝5負佳績穩坐西岸一哥位置的主帥斯尼達（Quin Snyder），盛傳將會成為西岸明星的隊主教練。

一如過去傳統，東西兩岸明星隊的教練均由當季東、西岸成績最好球隊的教練擔任，現年54歲的斯尼達今季帶領爵士表現令人喜出望外，早前已經打出一波今季聯盟暫時最長的11連勝紀錄，而周三擊敗快艇之後，球隊又打出一段九連勝，最近21場贏足20場非常驚人。此外，爵士不少數據都排聯盟前列，進攻效率排第4，防守效率因長人高拔（Rudy Gobert）坐鎮更排第2，每場淨勝分差高達9.2分。

上次由爵士教練出任明星隊教練已是1984年的事，而已經離世的爵士前教練，名帥史龍都未曾擔任過明星隊教練。至於東岸方面，今季由快艇轉投76人的李華士（Doc Rivers）亦極大機會成為東岸明星隊的教練。

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