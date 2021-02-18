多蒙特周三在歐聯16強首回合以3:2擊敗主場的西維爾，在球隊落後0:1之下交出1傳2射的艾寧夏蘭特是多蒙特贏波功臣，他亦實至名歸當選這場比賽的最佳球員。夏蘭特在接受訪問更向巴黎聖日耳門（PSG）年輕球星基利安麥巴比致敬，坦承自己受到對方早一日的表現所激勵。

麥巴比周二在PSG對巴塞隆拿的歐聯16強賽事中連中三元，協助先失一球的PGS以4:1大勝巴塞。20歲的艾寧夏蘭特接受挪威的Viaplay訪問時說︰「能取得入球實在很好。我喜歡歐聯，而當我昨日看到麥巴比演出帽子戲法，我獲得額外的動力，所以感謝他。他射入了一些漂亮入球，而我得到很大的推動力。」

PSG上屆淘汰了多蒙特而打入歐聯8強，次回合反勝過關後，麥巴比更與隊友們一同在球場做盤腿打坐，惡搞首回合入球後以打佳姿態慶祝的夏蘭特。由於PSG與多蒙特兩隊在今屆16強都先下一城，兩隊在今屆歐聯有機會重遇。

麥巴比和夏蘭特近兩日已合共射入了5球，進一步挑戰美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）的球王地位。事實上，麥巴比和夏蘭特兩名年輕前鋒自上屆歐聯以來，在這項賽事總共射入了28球，完勝同期合共射入15球的美斯和C朗，後者在祖雲達斯周三以1:2不敵波圖之役並沒有入球進賬，美斯則於巴塞大敗予PSG之役射入一球12碼。

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