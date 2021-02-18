曼城周三憑菲爾科頓、馬列斯及貝拿度施華各建一功，作客以3:1輕取愛華頓，各項賽事17連勝，在聯賽則已連贏12場，在榜首的領先優勢拉開至10分。

同日另一場賽事，富咸雖於49分鐘由盧卡文開角球後，皮球省中隊友奧拉艾拿胸口後入網而領先，但般尼3分鐘由艾殊利班尼斯的入球扳平，兩隊最終賽和1:1。24戰得19分的富咸續居聯賽榜第18位，與降班區外的紐卡素有6分距離，27分的般尼則上升一級至第15位。

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