曾效力流浪、富力等港超聯球會的前球員卓耀國早前因收數而被捕，流浪總監李輝立表示對卓耀國是「愛莫能助」，但卓耀國一次又一次令他失望，指很多球員在被賭錢拖累。曾在港足與他合作的教練郭嘉諾更指：「沒有回應，他已非球圈中人。」

卓耀國曾效力流浪多年，曾代表港足出戰省港盃。李輝立今日表示：「很可惜，我們是愛莫能助，幫了他很多，教又教了，他曾經有機會，在流浪有合約時，富力給予更好條件，我們也沒有阻止他離隊。真的不要賭錢，以他的球技，就算在中甲也能立足，但他亦一次又一次令我們失望。在足球圈，一個『賭』字累死很多球員。」

李輝立又指，今日知道卓耀國被捕的消息後，也在流浪操練時勸陣中球員不要賭錢，他續說：「他一定是被迫到走投無路吧，難道他會有錢開公司借錢？」

郭嘉諾與卓耀國曾於港足合作，贏過省港盃，其後在卓耀國失意時，執教元朗的郭嘉諾亦曾把他簽入，但不久後卓耀國就離隊，郭嘉諾曾講過：「簽錯咗個20號（指卓耀國）。」今日郭嘉諾再向本報指：「沒有回應，他已不是球圈中人。」

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！