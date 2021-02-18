曼聯傳奇領隊費格遜爵士近日接受訪問，憶述18年腦出血要做手術一事，他表示，當時最大的恐懼就是腦出血失去記憶。

18年5月費格遜腦出血要做手術，當時所有人都非常擔心這位年過70的老人家的情況 ，幸好手術順利，令79歲的他目前亦不時入場觀看曼聯的賽事。不過，費格遜就表示：「18年我腦出血，最大的恐懼就是失去記憶。」他亦不希望忘記自己在曼聯的輝煌生涯 。

在5月27日，他的紀錄電影《費格遜爵士：永不屈服》（Sir Alex Ferguson: Never Give In）就會上演，電影內容會包括他在蘇格蘭的球員生涯和在鴨巴甸和曼聯奪冠無數的傳奇生涯，。費格遜表示：「在製作這部電影時，我能夠回顧我人生中重要的精彩時刻。這電影更由我的兒子擔任導演，確保了誠實和親密的溝通和交流。」

這部電影將會有些從未曝光過的檔案片段，更有他的妻子和三個兒子對費格遜的深情對話。而電影中更會有簡東拿、傑斯等前曼聯球星亮相。

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