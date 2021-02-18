英國傳媒報道，熱刺為射手哈利卡尼標價最少1.5億鎊（約15億港元），有指曼聯和曼城都對這位英軍隊長感興趣。

27歲的卡尼近幾季表現穩定，今季暫時已經攻入21球。前鋒位置一向在轉會市場搶手，曼市雙雄都希望可以為球隊尋找一名具入球能力保證的9號球員，故卡尼都在兩間球會的考慮之列。曼城一直希望為年屆33歲的阿古路尋找接班人；而曼聯陣中就缺乏一名穩定的前鋒，即使是拉舒福特，亦不能維持每季有20個英超入球。

過去熱刺一直指卡尼為球會的非賣品，但球會為疫情影響，加上新球場的興建，令球會有一定的財政壓力。不過有指熱刺主席利維（Daniel Levy），只會考慮至少1.5億鎊的報價，假如事成，他將會成為英格蘭身價最高的球員，亦會超越18年利物浦以1.42億鎊賣菲臘比古天奴到巴塞隆拿，成為單次轉會費最高的球會。

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