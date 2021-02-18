周三曼城作客以3:1愛華頓，曼城各項賽事17連勝外，聯賽領先優勢更增至10分。賽後「拖肥」領隊安察洛提輸給了冠軍球隊，更指曼城能夠贏下今季的英超；而哥迪奧拿則表示球隊目前不會考慮奪冠的事，只會做好對下場賽事的準備。

賽後，記者問安察洛堤今仗是否與今季的冠軍球隊交手，他表示：「我認為是的。現在很難去說另一支球隊能成為英超冠軍了。曼城正處於很好的精神面貌，他們的質素亦相當高。他們的信心和強大亦令球員在場上變得強勢，令我們變得非常難踢。」今仗亦是安察洛堤自06年11月帶領AC米蘭後，首次帶領球隊在聯賽主場三連敗。

曼城全取3分後，24輪後取得56分，已經領先曼聯和李斯特城10分。此前，英超史上只有2次領先10分下最終未能奪冠，但哥帥表示：「我不會考慮聯賽冠軍和榜首的事，我們不是在捍衛球隊的領先優勢，而是爭取3分。現在才2月中，我們仍有42分要爭奪。明天我們就要準備對阿仙奴的賽事。」

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