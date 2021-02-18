政府的「安心出行」二維碼今日初七開始強制在各健身中心、拳館等使用，開了接近20年的DEF Boxing今晨有不少餓拳多月的客人到訪，不過根據DEF公關經理劉繼業（Jason），在二選一下，暫未見有客人嘟二維碼，寧願「簽到」登記，即寫下名字及聯絡電話。

DEF早於去年12月在門口貼上「安心出行」二維碼，但Jason表示未有人「嘟」過，亦坦言政府這次強制加重業界負擔：「我們要加點人手在reception去檢查客人是否有做登記或嘟二維碼，是否有照做的責任亦放在我們店主身上，多少加重負擔，但無辦法，要開工就要配合政府政策。」

過去一年疫情，令健身中心被關閉過多次，約半年冇工開，都在關門中，Jason表示每月白交租及員工開支及使費也蝕四、五十萬一個月，正如他所說無論是「安心出行」還是強制員工每14日做病毒檢測，業界也得言聽計從，無得選擇；DEF自製的「簽到」紙，可以稱為問卷，除名字及聯絡電話外，還包括問你有沒有發燒、咳嗽以及旅遊史等。

根據政府防疫政策，每間健身中心最多四人一組，DEF亦採一對三，或一對一的教授。

今日一早到DEF的客人包括前網球代表許建業，他帶14歲囡囡到場練拳，他都是選擇「簽到」：「因為我手機未安二維碼，所以登記先，或以後都會安，政府這政策都是想防疫，都支持的。」

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