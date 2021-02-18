阿根廷球王馬勒當拿去年底離世，現時老馬的死因被阿根廷當局正在調查當中，近期亦有不少有關老馬生前的片段曝光。根據英國傳媒報道，老馬8歲兒子Dieguito的心理醫生近日就透露，原來老馬在離世前的幾個月一直都有飲酒，而且老馬的看護人員更會過份到將安眠藥放到酒內，以防這位阿根廷球王在晚上會打擾到自己，此前有傳老馬之死是因為照顧不周或是醫療過失有可能為事實。

報道提到，作為馬勒當拿兒子的心理學家，莫雷（Griselda Morel）近日向阿根廷檢察官提及到老馬生前在家中發生的一些事情，更透露老馬在去世前的幾個月，仍然一直都有服用酒精：「假如馬勒當拿在早上9時起床後，他想要喝啤酒的話，看護人員就會給他。其中一位老馬的看護，更將安眠藥壓碎後放入他的啤酒，這樣老馬在晚上就不會煩擾到自己。」

隨後莫雷又提到老馬的心理問題：「上一次我看見老馬的時候，看護人員利用水管幫他洗澡，而且我看見他在房間裏面通電話，不過老馬手上並未有拿着手提電話。老馬更曾經向我們提過，他想解僱其中一名護士，原因是該名護士偷了老馬的錢。」

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