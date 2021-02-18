今個月初宣佈解僱領隊田達爾的般尼茅夫，雖然此前一直有傳剛被車路士解僱的林柏特、被尼斯解僱的韋拉以及阿士東維拉助教泰利都有機會執教般茅。不過據英國每日郵報指，現時正執教美職聯蒙特利爾衝擊的亨利，將會成為接任大熱門。

報道指本來般茅方面曾經聯絡過被車路士解僱的林伯，不過後者表示近期不打算再執起教鞭，加上其餘幾名候選人也被排除在外。因此般茅已經與亨利進行了談判，不過這位阿仙奴名宿的執教經驗較少，最初擔任比利時國家隊的助教，然後於2018年10月接手法甲球隊摩納哥，不過帶隊成績較差，僅僅三個月就被解僱。隨後不及一年，他就接下了蒙特利爾衝擊教練的位置，並且簽下了一份為期兩年的合約，直至2021年11月為止，不過亨利可以選擇續約一年。

只不過蒙特利爾方面在一封電子郵件中提到，不會對亨利有機會離開球會，前往般茅執教一事進行評論。

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