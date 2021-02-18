周四澳網女單四強，23屆大滿貫得主39歲的「細威」莎蓮娜，直落兩盤3:6、4:6不敵23歲的日本球手大坂直美，爭取平紀錄的第24個大滿貫冠軍暫時夢碎。賽後「細威」在球場做出一連串奇怪的告別動作，加上記者會上被問及前途後，突然在記者會中途落淚並黯然離開，惹來外界猜測「細威」恐就此告別網壇。

「細威」落敗後到場邊拿起裝備，在球迷的歡呼聲中未有立即離開球場，反而在球場上高舉左手並轉了一圈，隨後更將左手放在心口上，才慢慢地步進隧道內，不少球迷已經覺得這是一次「奇怪」的再見，擔心她會就此退役。

隨後在記者會上，當被記者問到今場是否她的告別方式，「細威」則稱：「我不知道，如果我要告別，我不會告訴任何人。」當記者再問及她今場多達24次失誤，是大坂直美的一倍時，「細威」先是搖搖頭，然而突然哭起來並說「我說完了」，隨即就步離現場結束記者會。

事實上，「細威」對上一次獲得大滿貫冠軍，要數到2017年的澳網冠軍，隨後「細威」懷孕並於2017年9月誕下女嬰，復出後曾4次殺入大滿貫決賽，但最終全數落敗，今年9月將會達入40歲的「細威」，留低讓她爭取平紀錄的第24個大滿貫冠軍，時間已經不多。

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