【綜合英國外電】利物浦周二藉RB萊比錫後防兩度犯錯，由穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼在下半場的五分鐘內先後建功，以2:0輕鬆報捷，結束三連敗頹勢。

利物浦今仗原本作客萊比錫，但德國因疫情禁止英國居民入境，比賽要移師匈牙利中立場上演。開賽僅五分鐘，萊比錫已經有丹尼爾奧莫頭槌攻門中柱不入。逃過大難的紅軍之後有較多機會，36分鐘，文尼在禁區內左路射門被對方球員擋到後，於底線將皮球傳中，羅拔圖法明奴頂入空門，惟文尼傳球時皮球已出界，入球無效，兩隊半場互交白卷。

萊比錫在換邊後隨即進攻，但尼干古在禁區內的射門被艾利臣比加封出。53分鐘，萊比錫的沙比薩回傳失誤，沙拿得球後推入禁區射入，紅軍領先1:0。根據Opta的統計，沙拿今季各項賽事累積已射入24球，在歐洲五大聯賽中的入球總數僅次於拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基。

文尼入紅軍歐戰20球

五分鐘後，居迪斯鍾斯在後場長傳，萊比錫的洛迪梅基尼試圖解圍但滑倒，未能踢到皮球，文尼單刀殺入禁區射成2:0。這記入球是文尼效力利物浦以來在歐洲賽事所入的第20球，成為紅軍隊史第五位達到此成就的球員，之前4人分別是41球的謝拉特、24球的沙拿、22球的奧雲和20球的魯殊。

兩隊之後互有攻勢但未有破網，後備上陣的黃喜燦在補時階段於禁區內起腳亦告斜出，萊比錫始終未能破蛋，紅軍順利以2:0先下一城。次回合將於3月10日在晏菲路上演。