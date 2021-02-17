新舊球王的交手，雖然阿根廷球王美斯今仗射入1球12碼，但在巴塞隆拿遭反超前時卻沒有挺身而出，再一次在關鍵比賽中成為「散步帝」。美斯今夏與巴塞合約就會到期，前英超名將祖高爾坦言，整場比賽美斯都顯得「不感興趣」，狠批美斯對效力21年的巴塞漠不關心的態度，認為曼城如今夏要簽下這樣的美斯是一場賭博。

或者是去夏跟球會鬧翻後，合約只餘下不足半季的美斯明顯無心戀戰，球隊落後下更沒有太多跑動，落敗後亦沒流露太多激動或失落情緒，祖高爾狠批：「巴塞今場沒有力量並不團結，4名後衞與3名前線球員沒有聯繫，美斯看起來卻毫不關心，對於任何一名前球員要批評他都是困難的，因為他是足球天才和最出色的球員，但今晚他看上去不像以往般投入比賽。他是球隊的領袖，碧基和布斯基斯也是，但巴塞這條中軸線看起來十分脆弱。」祖高爾續指，即將34歲的美斯如果持續這樣的態度，哥迪奧拿將他帶到講求活力、激情及團結的曼城中，將會是一場賭博。

反觀，盛傳有意轉投皇家馬德里的「新球王」基利安麥巴比卻重申：「我一直都說，在這裏過得很快樂，這樣的比賽就令我更加高興。」到2022年夏天就與PSG合約到期的麥巴比，至今仍未續約，賽前曾有傳言指PSG一旦落敗，他就會下定決心離隊，賽後他斬釘截鐵地否認：「以一場比賽決定自己的前途，未免太愚蠢吧！續約與否要視乎長遠的發展……PSG球衣是我心底內最喜愛的。」

文：尊嘉