去年夏天以借將身份回歸熱刺的加里夫巴利，本來外界對這名31歲威爾斯翼鋒甚高，認為他可以在熱刺重拾巔峯狀態。不過半季過去，巴利並未有受到領隊摩連奴的重用，而且最近有報道指二人的關係變差，前者隨時今季結束後又要回到皇家馬德里。近日巴利的經理人巴列特在被問到有關巴利的低迷表現時，他似乎將巴利未有表現的責任歸咎於摩佬身上。

巴利今季在熱刺的上陣機會不算多，於英超只曾正選上陣過2次，有傳聞指摩佬對於巴利的工效作率並不滿意，因此未有給予後者太多機會。不過巴列特最近就為巴利的情況作出回應：「巴利的職業生涯就快結束了，所以這個問題（巴利表現不佳）你們應該去問摩連奴。」巴列特續指：「巴利在國外贏得的冠軍，比起歷史上每一位在國外打滾的英國球員多，而且他財政狀況非常好，他賺的錢已經夠他剩餘一生去花費。」

雖然今季巴利在英超的上陣機會寥寥，不過這名威爾斯國腳在歐霸盃的賽事就獲得較多機會，分組賽6輪賽事皆有上陣而且取得1個入球。

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