3號種籽日本的大坂直美周四率先打入澳洲網球公開賽女單決賽，她在4強直落兩盤擊敗39歲美國老將莎蓮娜（細威），終止了後者爭取平紀錄的第24個大滿貫冠軍的希望。

澳網周四解除因為武漢肺炎疫情而實施的五日封城令，容許部份觀眾入場，上演女單比賽的洛利華球場准許約五成的7,477名觀眾入場觀戰。23歲的大坂直美在現場觀眾重返球場見證下，只花了1小時15分便連贏兩盤6:3和6:4，淘汰賽事10號種籽莎蓮娜而晉身決賽。

莎蓮娜在2017年澳網在已懷孕下贏得個人第23個大滿貫冠軍，誕下女兒後於2018年重返球場，至今曾打入四個大滿貫決賽都落敗，連同今次澳網則有兩次在大滿貫4強出局。今場比賽，「細威」在首盤第一局便打破大坂直美發球局，但大坂直美在局數落後0:2之後連取五局，最後以6:3先取第一盤。

第二盤由大坂直美率先打破「細威」發球局，一直落後的「細威」戰至第八局亦成功破發，追成4:4平。然而，大坂直美隨後連贏分勝出第九局後，第10局在「細威」發球局亦輕鬆連取四分，「細威」將球擊落網後發球局遭打破，大坂直美再贏一盤6:4而晉身決賽。

大坂直美周六在女單決賽，將與周四另一場4強賽22號種籽美國的比迪對非種籽捷克球手梅卓娃的勝方，爭取個人第四個大滿貫冠軍。大坂直美之前贏得的三個大滿貫，分別為2018年及去年的美國公開賽，以及2019澳網冠軍。

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