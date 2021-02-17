祖雲達斯周三在歐聯16強首回合作客波圖，開賽不足2分鐘即有賓坦古亞送禮而落後，換邊後祖記再閃電失球，戰至比賽尾段才由費達歷高基艾沙追回一球，效力祖記以來首次在祖國葡萄牙比賽的基斯坦奴朗拿度（C朗）全場只有1射1中龍，祖記最終以1:2落敗但取得一個重要作客入球。次回合將於3月9日在都靈上演。

主場的波圖今仗甫開賽便向祖雲達斯施壓，祖記門將施捷斯尼將球傳給賓坦古亞，後者在波圖的達利美就在門前不遠處之下回傳予施捷斯尼，結果被達利美把握機會射入個人在歐聯的第一球，只比賽了63秒波圖便極速領先1:0，是自2013年4月拜仁慕尼黑對祖雲達斯之役的阿拉巴（24秒）後，歐聯淘汰賽階段的最快入球。

23分鐘，波圖再有入球機會，施捷斯尼將皮球踢出但落到沙治奧奧利華拉腳下，後者在禁區外施射被祖記球員擋出。35分鐘，祖雲達斯隊長基亞連尼因傷退下火線，由美列迪美羅入替。完半場前4分鐘，祖雲達斯今場才第一次射門中目標，惟拉比奧特在禁區內倒掛被波圖門將被馬捷斯撲出，而旁證亦舉旗示意有祖記球員越位在先。

波圖在換邊後迅即將領先優勢擴大至2:0，馬利加在下半場只比賽了19秒便接應韋遜曼拿化傳送近射得手，是祖雲達斯在歐聯下半場比賽的最快失球紀錄。C朗則在50分鐘才接應韋斯頓麥堅尼頭槌傳送首次射門中目標，但因力度不足被沒收。

其後，施捷斯尼曾撲出奧利華拉的射門及將捷西斯哥朗拿的倒掛射門托出底線，波圖未能再增添入球。祖雲達斯在82分鐘終於由費達歷高基艾沙接應拉比奧特傳送後破網，為祖記追成1:2。C朗在補時階段於禁區內被沙紐斯攔跌，但球證未有吹罰12碼且沒有翻看VAR，祖記以1:2不敵波圖，五次與波圖對壘首度落敗。

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