體育場所今日起可以復業，香港攀石前代表何善揮開設的室內攀石場在防疫措施下今日再次營業，他表示日前已把場地消毒，除了「安心出行」外，亦準備了電子表格予到訪人士填寫。

多次在抗疫之路被無辜犧牲的體育業界，今日起終於可以有限度復業，像室內攀石場這類室內場所，參與運動人士仍需戴口罩。何善揮的攀石場除了在開業前先消毒外，亦準備了有效防病毒四小時的搓手液。政府規定市民進入體育場所需掃「安心出行」，亦可登記個人資料代替，何善揮早預備了網上表格，他說：「仍是填寫表格的客人較多。」他又指休業多時，復業首日客人踴躍，生意不錯。

何善揮指，因為攀石場本來就需要登記才能進入，故今次因政府政策而需為客人登記個人資料，對公司影響不大。然而，他希望政府不要再犧牲體育界，他說：「我們這個行業一直很安份守己，大家都做足防疫措施，亦沒有因為我們這個行業出現確診者，希望政府可視不同情況作不同安排。這段時間不能做運動，對我們生意當然有影響，而對於不能做運動的市民而言，也會有一定壓力，身體狀態也可能變得不太理想。」

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