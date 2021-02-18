就讀英華書院的游泳運動員何肇倫近日發現心臟先天異常，今日會接受手術，預計所需費用逾80萬元，且保險公司不會承擔。英華書院呼籲校友及市民損款，希望籌得60萬元減輕何肇倫家庭負擔。

何倫肇是香港青年游泳代表，現保持男子100米背泳青年紀錄及六個學界紀錄。他早前申請轉為體院全職運動員而作身體檢查，發現心臟先天異常，並已安排今日於養和醫院接受手術。英華書院表示，因何肇倫所患心臟病為先天性，故保險公司已確認不會承擔手術費用，且在社會事件和疫情打擊下，何肇倫家庭收入受影響，醫療費用屬沉重負擔。

英華教育基金與英華書院校長鄭鈞傑援助何肇倫部份手術費用，餘下約60萬元，英華書院呼籲校友及市民捐助，希望何肇倫手術成功後可繼續游向奧運夢。

何肇倫擅長背泳，被冠以「英華背王」，現保持男子100米背泳香港青年紀錄，在學界保持男丙50米、100米背泳、男乙50米、100米背泳、100米自由泳和50米蝶泳紀錄。

「英華教育基金」捐款戶口：

銀行：恆生銀行

戶口號碼：395-414006-883

戶口名稱：Ying Wa Education Foundation Ltd

請注明「hosiulun」及將收據電郵到英華校務處 徐小姐收 tyf@yingwa.edu.hk

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